وزير خارجية البحرين: رحم الله شهداء الإمارات في اليمن

أبوظبي (الاتحاد) ترحم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على شهداء دولة الإمارات في اليمن، مؤكداً أن دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها. وقال الشيخ خالد بن أحمد في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «الموقف الأصيل ودماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها. رحم الله شهداء الإمارات في اليمن».

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