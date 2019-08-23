«الهلال» يعيد افتتاح طريق رئيس أغلقته الرمال في شبوة

شبوة (الاتحاد) أسهمت الجهود الإغاثية المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة فتح طريق رئيس، يربط بين مدينتي عدن والمكلا عقب إغلاقه أمام المسافرين جراء زحف الكثبان الرملية والأضرار التي لحقت به جراء السيول والأمطار خلال الفترة الماضية.

وتبنى الهلال الأحمر الإماراتي حملة واسعة لرفع الرمال الزاحفة على الخط الأسفلتي بمنطقة «عرقة» بمديرية «رضوم» الساحلية شرق محافظة شبوة، وتمكنت تلك الجهود من إزاحة ورفع الرمال وفتح الطريق المغلق أمام حركة المسافرين المارين على الخط الدولي الساحلي.

وأشارت السلطات المحلية في «رضوم» إلى أن معدات، وبدعم من دولة الإمارات، وصلت إلى عدد من المواقع على الخط الساحلي، وشرعت بإزالة الكثبان الرملية التي أغلقت الطريق، وتسببت في حوادث مرورية للمسافرين وسائقي الشاحنات والمركبات، موضحين أن الطريق أعيد افتتاحه أمام المواطنين الذين عانوا كثيراً جراء إغلاقه بسبب تلك الكثبان الرملية. وعبّر مسافرون عن خالص شكرهم وتقديرهم للإمارات على الجهود المبذولة تجاه رفع المعاناة عن الأهالي في مختلف الجوانب، ومنها فتح الطريق أمامهم بعد معاناة طويلة، كما عبّروا عن سعادتهم البالغة بفتح الطريق بشكل كامل ومن دون أية عراقيل.

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