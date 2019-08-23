تظاهرات حاشدة تندد بجرائم «الإخوان» في تعز

تعز (الاتحاد)

شهدت عدة مناطق محررة في محافظة تعز، تظاهرات حاشدة للتنديد بالجرائم البشعة التي تمارسها ميليشيات «الحشد الشعبي» التابعة لحزب «الإصلاح اليمني»، جناح «الإخوان» في اليمن بحق المدنيين في مديريات «الحجرية والتربية والمعافر». وتجمع المئات من أبناء مدينة «التربة والمعافر» في تظاهرة حاشدة طالبت بالقصاص من قتلة أحد الجنود المنتمين للواء 35 مدرع، والذي تم إعدامه على يد ميليشيات «الإخوان» الإرهابية خلال الأيام الماضية. وعبر المتظاهرون عن إدانتهم لجرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات «الحشد الإخوانية» بحق المدنيين والنازحين وجنود اللواء 35 مدرع خلال الأيام الماضية في مناطق «النشمة والكدحة والبيرين». وشدد المتظاهرون على رفضهم لحكم العصابات الذي يسعى «حزب الإصلاح» الذي يقود انقلاب عسكري داخل محافظة تعز لخدمة ميليشيات الحوثي ومخططات تدميرية ممولة من قطر. وأكدوا مساندتهم لقوات اللواء 35 مدرع في مواجهة الميليشيات الحوثية، ورفضهم المطلق لوجود قوات «الإخوان» في المديريات المحررة والمستقرة في تعز وتحت أي مسمى، محذرين ميليشيات «الإصلاح الإخوانية» من مغبة الاستمرار في حربها الإجرامية ضد مناطقهم، مؤكدين أنهم سيكونون صفاً واحداً في مواجهتها، ولن يسمحوا بتحويل مناطقهم إلى ساحة حرب.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بميليشيات «الحشد الإخوانية»، ترفض وجودهم في «الحجرية»، بينها «الحفيد صاحي صاحي لا حوثي ولا إصلاحي»، و«لا إصلاح بعد اليوم».

وتزايدت حركة الرفض الجماهيري من كافة فئات المجتمع المحلي في مديريات «الحجرية» للميليشيات «الإخوانية» جراء جرائمهم المستمرة بحق المدنيين والعسكريين، أبرزها القتل والاختطاف وقصف القرى، وتهجير النازحين ونهب المحال التجارية في «المعافر».