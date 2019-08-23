الجيش يشترط تفكيك الميليشيات للتفاوض مع مصراتة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كشفت مصادر عسكرية ليبية مسؤولة، عن أن الجيش الليبي حدد شروطاً عدة لقبول الحوار مع عقلاء مدينة مصراتة، مشيرة إلى أن تفكيك الميليشيات المسلحة، تسليم الأسلحة، تقديم المتورطين في جرائم بحق الشعب الليبي للقضاء، وإخراج المستشارين الأجانب، أحد أهم الشروط التي تطرحها القيادة.

وأكدت مصادر ليبية - رفضت الإفصاح عن هويتها - لـ«الاتحاد» وجود وسطاء لإقناع قيادة الجيش الليبي بالدخول في مفاوضات مع عقلاء مدينة مصراتة، مشيرة إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا ترى فائدة من الحوار مع مصراتة في ظل حكم الميليشيات المسيطرة على المدينة.

ونفت المصادر ما تروجه وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق، لهث القيادة العامة للجيش الليبي خلف الحوار مع مصراتة، مؤكدة أن وسطاء حاولوا فتح حوار مع القيادة العامة التي لديها شروط واضحة ومحددة قبل الدخول في أي عملية تفاوضية، وفي مقدمتها حل الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وانخرطت ميليشيات مصراتة المسلحة في معركة طرابلس بدعم ميليشيات مسلحة، تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، ما أدى لحالة غضب كبيرة في الشارع الليبي بسبب سلوك ميليشيات مصراتة التي تورطت في جرائم عدة بحق أبناء الشعب الليبي.

ونجحت قوات الجيش الليبي في استهداف قدرات الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، فضلاً عن تدمير أساسات القاعدة العسكرية التركية التي كانت تطمح أنقرة في تدشينها داخل المدينة، وذلك بعد هيمنتها الكاملة على المدينة لإدارة العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي في ضواحي العاصمة طرابلس.

فيما استهدف سلاح الجو الليبي عدداً من مواقع للميليشيات المسلحة في مختلف الجبهات، وكذلك في محيط غريان، بالإضافة لاستهداف مخازن أسلحة وذخائر وورشة لصيانة وإصلاح الطائرات في مدينة مصراتة التي تتمركز فيها طائرات قتالية ومسيرة تم تجهيزها لعرقلة عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي، أمس، إن الميليشيات المسلحة فشلت في تحقيق أي تقدم في محاور القتال وخوفاً من زحف القوات المسلحة الليبية نحو قلب طرابلس.

إلى ذلك، نفذت طائرات حربية تابعة للجيش الليبي طلعات استطلاعية فوق سماء مدينة مصراتة لتصوير ورصد تحركات المستشارين الأتراك والأجانب الداعمين لميليشيات حكومة الوفاق في مدينة مصراتة غرب البلاد.

بدورها، بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي مقاطع مصورة تثبت سيطرة الجيش على منطقة السبيعة بالكامل، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تمكنت من دحر الميليشيات المسلحة خلال محاولاتها التقدم في محور السبيعة.

وأكد قادة ميدانيون في مقطع فيديو سيطرة القوات المسلحة الليبية على معهد الطيران في منطقة السبيعة، مشددين على أن محاولة اقتحام المسلحين المنطقة قد فشلت بشكل كامل.

ونفذت كاميرا الإعلام الحربي جولة ميدانية في شوارع وميادين منطقة السبيعة، وذلك لتفنيد الادعاءات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة لحكومة الوفاق من سيطرتها على منطقة السبيعة، والتقدم في محاور القتال جنوب طرابلس.

وقال الجيش الليبي، أمس، إنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيّرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو استهدف عدداً من مواقع الميليشيات في مختلف الجبهات، ومن بينها مستودع يضم ورشة صيانة وإصلاح الطائرات بمصراتة، تتمركز فيه طائرات قتالية وطائرات مسيّرة يتم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد الجيش الليبي.

وأوضح المركز أن سلاح الجو دمر الهدف، وقضى على ما يحويه من طائرات، محذراً من أن اليد الطويلة لسلاح الجو ستستهدف الخونة والعملاء.

ويتهم الجيش الليبي قوات الوفاق بتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة عسكرية تركية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا، وهو ما يشكل تهديداً لوحداته وخطورة على سلامة المدنيين، وحذّر من استمرار استضافة منشآت عسكرية أجنبية على الأراضي الليبية.

واستهدف سلاح الجو الليبي، فجر أمس، مواقع تابعة لحكومة الوفاق بمنطقة السكت في مصراتة. وأعلن مسؤول إعلامي باللواء 73 تصدي وحدات الجيش لهجوم قادته تشكيلات مسلحة التابعة لحكومة لوفاق بمحور كاريزما، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بحسب المسؤول الليبي.

في الأثناء، لقي 10 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 18 بعد أن نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني، غارة استهدفت تجمعات المسلحين في السبيعة، حسب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب.

وشهدت السبيعة صباح، أمس، تصعيداً عسكرياً قوياً بين طرفي النزاع، انتهت حسب مصادر محلية بوصول تعزيزات للجيش للمنطقة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن طرابلس. أما في الرملة، فقد تجددت المواجهات خلف المطار بمنطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة الليبية.

فيما استقبل مشايخ وأعيان مدينة ترهونة وفداً من أعيان مدينة مرزق، ومناطق الجنوب الليبي، لبحث مساعي إيجاد حل لما تعانيه المدينة من عنف جراء هجوم مجموعات مسلحة عليها.

وأكد مشايخ ترهونة أن ما تعرض له أهالي مرزق مخطط مرتبط بتقدمات القوات المسلحة الليبية في المنطقة الغربية، لافتين إلى وضع كل التدابير اللازمة والإمكانات المتاحة، تحت تصرف أهل مرزق من عرب وتبو ليبيين، لما لهم من حق تاريخي ووطني، وواجب ديني في مؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم.

ومن جهته، قال رئيس وفد عن قبائل الجنوب الليبي الدكتور رافع رمضان، إن مدينة مرزق تتعرض لتطهير عرقي، وتهجير من قبل قبائل التبو غير الليبيين الذين دخلوا من خارج الحدود، مناشداً قيادة الجيش الليبي والحكومة الليبية المؤقتة الوقوف إلى جانب أهالي مرزق ورفع معاناتهم ورد الظلم عنهم.

وكان مجلس مشايخ ترهونة، قد قال في بيان سابق، إنه يتابع بحرص وقلق شديدين ما يتعرض له أهلنا في مرزق من إبادة وقتل وتهجير، من قبل المرتزقة التشاديين، والخارجين عن القانون، بدعم من حكومة الوفاق الوطني، والمشروع القطري التركي.