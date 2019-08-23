«التايمز»: بريطانيا تبدأ التحقيق مع «الريان» القطري في قضايا غسيل أموال

شادي صلاح الدين (لندن)

بدأت السلطات البريطانية تحقيقاتها مع بنك بريطاني مملوك للنظام القطري، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالإرهابيين، بشأن ضوابطه المتعلقة بغسيل الأموال. وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أنه تم فرض قيود على تشغيل مصرف الريان، أقدم وأكبر بنك إسلامي في المملكة المتحدة، في انتظار نتائج تحقيق هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية.

وكشفت التايمز هذا الشهر أن العديد من عملاء مصرف الريان سبق أن جمدت حساباتهم مع البنوك الغربية أو أغلقت في حملة أمنية. ومن بين أصحاب الحسابات البريطانيين، مؤسسة خيرية محظورة في أميركا ككيان إرهابي، كان أمينها على المدى الطويل عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس والذراع التمويلية لقناة فضائية يقودها داعٍ للكراهية، وأكبر المساهمين في البنك هم مؤسسات الدولة القطرية التي تتعرض يومياً لاتهامات مثبتة بأنها تدعم حركة حماس والإخوان، ولتمويلها للإرهاب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتضطلع هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية بتنظيم سلوكيات 59 ألف شركة بريطانية، بما في ذلك البنوك والتي تُلزم «بتطبيق العناية الواجبة على العملاء المستندة إلى المخاطر»، وغيرها من الخطوات لمنع استخدام خدماتهم «لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب».

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم البنوك بتطبيق «سياسات وإجراءات لتقليل مخاطر غسيل الأموال». وتنص الهيئة الرقابية «يجب أن تكون هذه اللوائح مناسبة لحجم شركتك والمنتجات التي تقدمها وأجزاء من العالم الذي تتعامل فيه، والعملاء الذين يستخدمون خدمتك».

ومعظم عملاء مصرف الريان الذي يقع مقره الرئيس في مدينة برمنجهام – أحد معاقل الإخوان الإرهابيين في إنجلترا - هم من أغنياء القطريين والطبقة الحاكمة. ويقول البنك إن فرع «نايتسبريدج» مقابل هارودز «يقدم خدمة شخصية مصممة لتلبية احتياجات العملاء من أصحاب الثروات المرتفعة، وعملاء مجلس التعاون الخليجي».

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد أن تحقيق «هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية» بشأن الريان قد بدأ العام الماضي. وفي انتظار نتائجه، كان مطلوباً من البنك «بأثر فوري» عدم فتح حسابات إيداع جديدة لأي شخص «يُصنف على أنه معرض لمخاطر عالية لأغراض مخاطر الجريمة المالية»، ويجب أن يرفض أيضاً أي طلبات لفتح حساب من «الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية» أو أفراد أسرهم أو «شركاء مقربين معروفين». وتُعرِّف هيئة مكافحة الفساد هؤلاء الأشخاص على أنهم «أفراد قد تجعلهم مكانتهم البارزة في الحياة العامة عرضة للفساد».

وتواجه أي شركة أو فرد يُدان بعدم الامتثال لقواعد غسيل الأموال، غرامة غير محدودة أو عقوبة السجن لمدة أقصاها عامين. وأبلغ الريان المساهمين هذا العام أن «عمليات وضوابط مكافحة غسيل الأموال قد تم وضعها تحت المراجعة الرسمية من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية، ما أدى إلى استمرار الاستثمار في عمليات محسنة لمكافحة غسل الأموال».

وفي أحدث حساباته، قال البنك إنه لم يقم بتخصيص أموال في حالة تغريمه من قبل الجهة المنظمة، لكنه حذر من أنه قد يواجه عقوبة مالية، قائلاً إن «التدفق المستقبلي للمنافع الاقتصادية سيظل ممكناً».

ويمتلك ثاني أكبر بنك في قطر «مصرف الريان»، 70% من بنك الريان، المعروف سابقاً باسم بنك بريطانيا الإسلامي. أما حصة الـ 30 في المائة الأخرى، فهي مملوكة لشركة قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية للإمارة الصغيرة. والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، وهو أيضاً مدير للبنك البريطاني، هو عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القطري المملوك للدولة.

وحددت «التايمز» 15 منظمة متطرفة مثيرة للجدل، يوفر لها الريان تسهيلات بنكية، جميعهم مخولون قانوناً للعمل في المملكة المتحدة، وينكرون ارتكاب أي مخالفات.