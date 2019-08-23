تونس: توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة تبييض الأموال

أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، على الطريق إلى باجة (شمال غرب)، بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه، وذلك بعد شهر ونصف من توجيه التهمة إليه بتبييض أموال.

وفي وقت سابق اليوم منعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قناة "نسمة" الخاصة التي أسسها القروي من تغطية الحملات الانتخابية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه "تنفيذاً لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 23 أغسطس على مستوى الطريق السيارة تونس باجة، إيقاف المعني بالأمر".

وأضاف البيان أن القروي "امتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وتتم إيداعه السجن المدني بالمرناقية".

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة الجمعة نقلاً عن مصدر قضائي أن مذكرة توقيف صدرت بحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتهمة "تبييض أموال".

Advertisements

ونبيل وغازي القروي مستهدفان بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ 2017، إثر قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بتهمة التحايل الضريبي.

ووجهت التهمة إلى القروي في 8 يوليو بـ "تبييض الأموال"، وتم تجميد ممتلكاته وأصوله ومنعه من السفر خارج البلاد إلى اليوم.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية بينها قناة "نسمة" من تغطية الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة "فرانس برس": "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وهو يشمل إلى "نسمة" كلا من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن" التابعتين لحزب "النهضة" الإخواني.

وتتهم الهيئة قناة نسمة"بالتموقع من أجل التأثير على مفاصل الدولة".