العراق: عشرات الجرحى في انفجار جنوبي بغداد

أسفر انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية في منطقة المسيب التابعة لمحافظة بابل العراقية جنوبي العاصمة، عن إصابة العشرات بجروح، فضلاً عن تعرض محال تجارية لأضرار مادية.
وذكرت مصادر في الشرطة العراقية، أن 7 أشخاص أصيبوا في الانفجار، في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة رفضت الكشف عن اسمها، أن العدد ارتفع إلى 39 جريحاً.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن"المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".
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