كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر" تكشف بالأرقام زيف ادعاءات نظام الدوحة حول متانة اقتصاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقرير بثته فضائية "مباشر قطر"، أن الأرقام لاتزال تكشف زيف ادعاءات النظام القطري وأكاذيبه حول متانة اقتصاده.

وأشار التقرير إلى تراجع جديد للاستثمارات القطرية سجلته بورصة عمان خلال شهر يوليو السابق بنسبة 24.59%، على أساس سنوي، متراجعة إلى المركز الثالث عربيا، بدلا من المركز الثاني.

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وحسب التقرير الشهري الصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في بورصة عمان خلال الشهر الماضي 1.16 مليار دولار ، مقابل 1.54 مليار دولار في الشهر المناظر من 2018، وعلى أساس شهري انخفض حجم الاستثمارات القطرية ببورصة عمان بنسبة 9.05 % .

وكشفت البيانات تراجع الاستثمارات القطرية في بورصة عمان إلى المركز الثالث عقب السعودية ، التي احتلت المركز الأول، وتتبعها الكويت .

وأوضح التقرير أن الخسائر القطرية في الأردن تضاف إلى سيل من الخسائر، فمنذ ساعات تم الإعلان عن تراجع حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو السابق، بواقع 2.64% على أساس شهري، وذلك حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.