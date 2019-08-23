ثامن مغربي يلتحق بالدوري السعودي.. الفيصلي يتعاقد مع يوسف الجبلي

أعلن نادي الفيصلي السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم المغربي يوسف الجبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.
ووقع الجبلي في كشوفات الفيصلي عقدا يمتد لموسمين، قادما من نادي دي غرافشاب الهولندي، وذلك بعدما اجتاز بنجاح الفحوصات الطبية بفريقه الجديد.
ونشر الحساب الرسمي للفريق السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا لتوقيع صاحب 26 عاما عقد انضمامه للفيصلي.
وأرفق الفريق الممارس بدوري المحترفين في السعودية، الصور بالتعليق التالي: “إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب يوسف الجبلي لمدة موسمين بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي”.
وبانضمام الجبلي إلى الفيصلي، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة الذين تعاقدت معهم الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى ثمانية لاعبين، حيث تعاقد نادي ضمك مع محسن ياجور، وزكرياء حدراف، والتحق كل من عبد العالي المحمدي وأمين عطوشي بأبها.
وضم الرائد جلال الداودي، كما انتقل مروان سعدان إلى نادي الفتح، بينما تعاقد فريق الحزم مع ادريس فتوحي، علما أن خمسة لاعبين آخرين يمارسون منذ الموسم الماضي في الملاعب السعودية، يتقدمهم ثنائي النصر عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، ولاعبي الاتحاد كريم الأحمدي ومروان داكوستا، بالإضافة لمحمد فوزير المنتقل من النصر إلى الرائد.
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