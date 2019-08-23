بأجور وامتيازات مغربية.. “Emirates” للطيران تفتح باب التوظيف في وجه المغاربة

حلّت شركة النقل الجوي الإماراتية، التي تحمل اسم Emirates، بالمغرب أخيرا من أجل تنظيم عملية انتقاء وتشغيل عدد من الشبان المغاربة.

الشركة، التي تعرف حاليا مرحلة توسيع أنشطتها عبر توفير رحلات نحو وجهات جديدة واقتناء طائرات إضافية، تقدّم للمغاربة الذين يترشحون للعمل لديها عروضا مغرية، من قبيل أجر شهري معفى من الضرائب وسكن من المستوى الراقي في دبي، وضمان النقل بين مكان الإقامة ومقر العمل، فضلا عن تغطية صحية تشمل مختلف الأمراض والعلاجات، وتخفيضات كبيرة في عدد من المحلات التجارية والخدمات الترفيهية في مدينة دبي، مقر الشركة الرئيس.

ويجري الانتقاء بطريقة «يوم مفتوح»، حيث يقضي المترشحون يوما كاملا تحت المعاينة، على أن تجرى مقابلات لاحقة مع الذين جرى انتقاؤهم.