اعتقال أبرز مرشحي الرئاسيات التونسية.. مالك قناة “نسمة” وشقيقه في قبضة الأمن

قررت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، سجن نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومالك قناة نسمة التلفزونية.

وكشف راديو “موزاييك” المحلي أن القبض على القرويةتم عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس، ووجهت له تهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأضاف المصدر ذاته أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت، رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي، ورفض مطالب إلغاء منع السفر.

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كما قرَّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ ضدّهما، بتهمة التهرُّب الجبائي وتبييض الأموال.

وقبيل توقيف القروي، قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، منع 3 مؤسسات إعلامية محلية، بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

وستجرى الشهر المقبل الانتخابات الرئاسية التونسية، بعدما أعلنت هيئة الانتخابات في تونس قبول أوراق 26 مرشحا، من بينهم امرأتان وعدد من الوجوه البارزة، لخوص انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، ورفضت ملفات 71 آخرين.