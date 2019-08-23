سان جيرمان يضع خطة بقاء نيمار في حديقة الأمراء

2019-08-23 | 20:50
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ويعود ذلك إلى اللافتات المسيئة التي رفعها بعض المؤيدين ضد نيمار في مباراة سان جيرمان الافتتاحية بالدوري الفرنسي أمام نيم في حديقة الأمراء.
وكان توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، ينوي ضم نيمار إلى قائمة مباراة تولوز، الأحد المقبل، ولكن الإدارة لن تسمح للاعب بالتواجد الآن في "حديقة الأمراء".
وفي حالة عدم توصل النادي الباريسي إلى اتفاق مع برشلونة أو ريال مدريد بشأن رحيل نيمار حتى يوم 30 آب الجاري، فإن اللاعب سيخوض مباراته الأولى هذا الموسم رفقة سان جيرمان ضد ميتز على ملعب الأخير.
ولن يخوض نيمار أي مباراة في "حديقة الأمراء" قبل 13 أيلول المقبل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.
وستعمل إدارة سان جيرمان خلال هذه الفترة على تهدئة الجماهير، وتغيير حالتهم المزاجية تجاه نيمار، حتى يعودوا لتقبل وجود اللاعب ضمن صفوف الفريق.
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