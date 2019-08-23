الامم المتحدة: وفاة 54 شخصاً جراء الفيضانات في السودان

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية "اوتشا"، الجمعة، عن وفاة 54 شخصاً جراء الفيضانات، التي ضربت السودان منذ شهر تموز الماضي، مؤكداً تضرر قرابة 194 ألف آخرين في جميع أنحاء البلاد.
وقال المتحدث الإعلامي باسم "اتشا" ينس ليركه في مؤتمر صحفي، إن "تسجيل وفيات يرجع بشكل رئيسي إلى انهيار المباني والطرق والصعق بالتيار الكهربائي، التي أدت إلى تدمير نحو 37 ألف منزل".
وأشار إلى أن "المنظمات الإنسانية تشعر بالقلق من تدهور الأوضاع، كون موسم الأمطار سيستمر إلى غاية شهر تشرين الأول، الأمر الذي يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الفيضانات".
وأوضحت المنظمة، أن "15 من أصل 20 ولاية في السودان قد تأثرت بالأمطار الغزيرة، فيما حلت ولاية النيل الأبيض، جنوبي البلاد، بتسجيل أكثر من 13000 ألف بيت مدمر أو متضرر ومعانات حوالي 66 ألف شخص".
وأشار إلى أن "المنظمات الإنسانية تشعر بالقلق من تدهور الأوضاع، كون موسم الأمطار سيستمر إلى غاية شهر تشرين الأول، الأمر الذي يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الفيضانات".
وأوضحت المنظمة، أن "15 من أصل 20 ولاية في السودان قد تأثرت بالأمطار الغزيرة، فيما حلت ولاية النيل الأبيض، جنوبي البلاد، بتسجيل أكثر من 13000 ألف بيت مدمر أو متضرر ومعانات حوالي 66 ألف شخص".
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