الامم المتحدة: وفاة 54 شخصاً جراء الفيضانات في السودان

وقال المتحدث الإعلامي باسم "اتشا" ينس ليركه في مؤتمر صحفي، إن "تسجيل وفيات يرجع بشكل رئيسي إلى انهيار المباني والطرق والصعق بالتيار الكهربائي، التي أدت إلى تدمير نحو 37 ألف منزل".

وأشار إلى أن "المنظمات الإنسانية تشعر بالقلق من تدهور الأوضاع، كون موسم الأمطار سيستمر إلى غاية شهر تشرين الأول، الأمر الذي يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الفيضانات".



وأوضحت المنظمة، أن "15 من أصل 20 ولاية في السودان قد تأثرت بالأمطار الغزيرة، فيما حلت ولاية النيل الأبيض، جنوبي البلاد، بتسجيل أكثر من 13000 ألف بيت مدمر أو متضرر ومعانات حوالي 66 ألف شخص".