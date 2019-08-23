انسحاب مرشح ديمقراطي رابع من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلن مرشح رابع بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو النائب سيث مولتون انسحابه، الجمعة، من السباق الرئاسي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وهذا الممثل عن ولاية ماساشوستس البالغ أربعين عاماً وشارك في حرب العراق، هو الرابع الذي ينسحب من السباق، بعد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، الحاكم السابق لولاية كولورادو جون هيكنلوبر، والنائب عن ولاية كاليفورنيا إريك سوالويل.

وكان مولتون أعلن ترشحه في أواخر أبريل/نيسان، في موعد يُعتبر متأخراً نسبياً في السباق.

ومن المتوقع أن يؤكد انسحابه في خطاب يلقيه مساء الجمعة أمام اللجنة الديمقراطية الوطنية، بحسب وسائل إعلامية.

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وصرّح لصحيفة "بوسطن غلوب": "أعتقد أنه من الواضح أن السباق ينحصر الآن بين ثلاثة مرشحين هم جو بايدن وإليزابيث وارن، وبيرني ساندرز".

وبعد هذا الانسحاب الجديد، لا يزال هناك 21 مرشحاً يأملون بالفوز في الترشح عن الحزب الديمقراطي ومواجهة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقد ينسحب آخرون مع اقتراب موعد مناظرة ثالثة بين المرشحين مرتقبة في منتصف سبتمبر/أيلول.

ويستوفي 10 فقط من أصل 21 مرشحا معايير المشاركة في السباق التي تتطلب حصولهم على ما لا يقلّ عن 2% في 4 استطلاعات حديثة للرأي وأن يجمعوا ما لا يقلّ عن 130 ألف مانح من 20 ولاية أمريكية على الأقلّ.

وكان مولتون بين المرشحين التسعة الذين لا يستوفوا أياً من المعيارَين، بحسب موقع "ريل كلير بوليتيكس".

ويتصدّر نائب الرئيس السابق بايدن استطلاعات الرأي حتى الآن، يليه ساندرز واليزابيث وارن وكامالا هاريس وهم أعضاء في مجلس الشيوخ، وبيت بوتيدجاج، رئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا.