الجيش اليمني يتقدم في جبهة "نهم" شرقي صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، تحقيق اختراق عسكري هو الأول منذ أشهر في جبهة نهم شرق صنعاء، وذلك بإسناد التحالف العربي.

وحسب بيان للجيش اليمني، فإن قواته أحكمت قبضتها الكاملة على سلسلة "جبال البياض" الاستراتيجية، كما حررت جبال "الجروف" و"الغنيمي" و"الرباح"، بمديرية نهم، كبرى مديريات صنعاء.

وطبقا للبيان، فإن الجيش يواصل التقدم صوب جبل "الكحل" في أعقاب تمكنه من قطع خطوط إمدادات الميلشيا الحوثية الرئيسة في ذات الجبهة.

وأسفرت المواجهات العنيفة عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران وسط خسائر مادية كبيرة أخرى.

وتتكبد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر فادحة على أيدي الجيش اليمني والتحالف العربي في عدد من الجبهات أبرزها الضالع وصعدة.