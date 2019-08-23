رئيس وزراء الهند: علاقاتنا مع الإمارات في أوج قوتها

قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن علاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أوج قوتها وأفضل حالاتها على الإطلاق.

وأكد مودي في حوار خاص مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى الهند، في 2017.

ووصل مودي، الجمعة إلى أبوظبي، في زيارة هي الثالثة له إلى الإمارات منذ توليه منصبه في 2014.

وأضاف مودي خلال الحوار "منذ ذلك الحين أحرزنا تقدماً هائلاً في تنفيذ الاتفاقات الموقعة في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الدفاع والأمن والاستثمار في البنية التحتية والطاقة وأكثر من ذلك".

وتابع رئيس الوزراء الهندي "أشيد بإخلاص القيادة والتوجيه اللذين قدمهما الشيخ محمد بن زايد شخصياً في الارتقاء بهذه العلاقة إلى آفاق جديدة".

Advertisements





وأشار مودي إلى أن زيارته الثالثة لدولة الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية، تعكس رغبة وإرادة البلدين للحفاظ على الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية.

وتستمر زيارة مودي إلى الإمارات لمدة ثلاثة أيام، ويبحث خلالها مع قادة الإمارات تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.





وتحظى الإمارات والهند بعلاقات تاريخية راسخة زادت قوتها منذ الزيارة التي قام بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الهند عام 1975؛ حيث أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة ووضع الأسس القوية لها.

وتعود أول زيارة لمسؤول هندي رفيع إلى الإمارات إلى عام 1976، حينما أجرى رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي أحمد زيارة رسمية هي الأولى لرئيس هندي للإمارات، لتتوالى بعدها زيارات متبادلة تثبت مدى التزام الطرفين بتقوية أواصر التعاون وفتح المجال أمام المزيد من التقدم في جميع المجالات.