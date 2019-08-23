مودي عقب وصوله الإمارات: أتطلع لعقد محادثات مع محمد بن زايد

أعرب ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، عن تطلعه إلى عقد محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال مودي في تغريدة باللغة العربية نشرها حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب وصوله، الجمعة، إلى الإمارات: "وصلت إلى أبوظبي.. أتطلع إلى عقد محادثات مع صاحب السمو ولي العهد محمد بن زايد، ومناقشة جميع المجالات وأواصر الصداقة بين الهند والإمارات.. ويأتي تعزيز العلاقات الاقتصادية أيضاً على أجندة محادثات الزيارة".





وتستمر زيارة مودي إلى الإمارات لمدة ثلاثة أيام، وهي الثالثة له منذ توليه منصبه في 2014، ويبحث خلالها مع قادة الإمارات تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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وكان خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في استقبال رئيس وزراء الهند والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما تشهد زيارة مودي مباحثات حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات واسعة ذات أهمية مشتركة وأهمية إقليمية وعالمية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والدفاع ومكافحة الإرهاب والبحوث الفضائية.





وتحظى الإمارات والهند بعلاقات تاريخية راسخة زادت قوتها منذ الزيارة التي قام بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الهند عام 1975؛ حيث أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة ووضع الأسس القوية لها.

وتعود أول زيارة لمسؤول هندي رفيع إلى الإمارات لعام 1976، حينما أجرى رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي أحمد، زيارة رسمية هي الأولى لرئيس هندي إلى الإمارات، لتتوالى بعدها زيارات متبادلة تثبت مدى التزام الطرفين بتقوية أواصر التعاون وفتح المجال أمام المزيد من التقدم في جميع المجالات.