القوات اليمنية تسقط طائرة حوثية مسيرة بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت الدفاعات الجوية للقوات اليمنية المشتركة، مساء الجمعة، في إسقاط طائرة حوثية مسيرة بدون طيار في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وقال بيان للقوات المشتركة، إنه تم رصد طائرة حوثية مسيرة فوق سماء مديرية "حيس" جنوبي الحديدة.
وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة تمكنت من إسقاط الطائرة الحوثية دون وقوع أي أضرار.
وخلال الفترة الماضية، كثفت المليشيا الحوثية في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المفخخة، في محاولة منها لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف مواقع القوات المشتركة.
وتؤكد تقارير يمنية أن غالبية الطائرات الحوثية التي يتم إطلاقها داخل اليمن، أو نحو المناطق المأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية، هي إيرانية الصنع.
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