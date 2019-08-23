توقيف المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي على خلفية تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض أموال

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قررت السلطات القضائية، الجمعة، توقيف المرشح لانتخابات رئاسة تونس، نبيل القروي.

وقال راديو موزاييك المحلي في تونس، إن قاضيا قرر، الجمعة، سجن القروي، صاحب قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة، وأحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل، بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، نقلا عن رويترز. وشمل القرار أيضا شقيق نبيل القروي.

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وأفاد تلفزيون “نسمة” أنه تم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.

وفي يوليو الماضي، قرر قاضي التحقيق منع القروي من السفر للخارج بعد أسابيع من التحقيق معه بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك إثر شكوى قدمتها منظمة (أنا يقظ) المحلية التي تعنى بمكافحة الفساد.

وجاء القبض على القروي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تأتي بعد وفاة الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس.

وقال أسامة الخليفي، المستشار السياسي للقروي، إن “الشرطة اعتقلته عندما كنا في طريق العودة من مدينة باجة إلى تونس. رئيس الحكومة يستهدف القروي أبرز مرشح للفوز في الانتخابات الرئاسية”.