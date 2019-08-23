المجلس السيادي: ليس هناك ما يسمى "قوى الهامش" في السودان

Advertisements

الجمعة 23 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ال الفريق شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي الحاكم في السودان، والمتحدث السابق باسم المجلس العسكري، إنه لا يوجد ما يسمى "قوى الهامش"، لأن الشعب السوداني كله قوى هامش.



وأضاف عضو المجلس السيادي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، ليس هناك قوى تسمى قوى الهامش، لو نظرنا إلى الشعب السوداني نجده كله من الهامش، صحيح ربما ما يطلق عليه الهامش اليوم هم الأكثر تضررا من ويلات الحروب وممارسات الحكومات السابقة.

Advertisements

وتابع الكباشي، لكن ليست هناك قوى بعينها تسمى قوى الهامش، وبكل تأكيد هذا الاتفاق وأي اتفاق لن يرضي الجميع، ونأمل أن تكون نقاط الاختلاف سواء بالنسبة لقوى الهامش أوغيرها قليلة نستطيع من خلال الإرادة والتفاهم حلها وتجاوز أي خلافات غير جوهرية مستقبلا.

وأدى رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس لمجلس السيادة، تبعه آداء باقي أعضاء المجلس من المدنيين والعسكريين.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد وقعوا في الخرطوم 17، أغسطس/آب الجاري، وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.