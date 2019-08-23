حلم الأمومة والحنين لها .. فنانات مغربيات حوامل في سنة أولى زواج-صور

دخلت فنانات مغربيات، القفص الذهبي، في الآونة الأخيرة، ومعظمهن سارعن للحمل، من أجل تذوق طعم الأمومة، في أقرب وقت.

وإلى جانب ملاحظة أن غالبية الفنانات العرائس حديثا، يخضن تجربة الزواج، ليس للمرة الأولى في حياتهم، فهناك ملاحظة أخرى هي حملهن بسرعة وانتظار مولود جديد ثمرة الزواج الحديث.

ويُظهر حمل الفنانات في السنة الأولى بعد زواجهن، مدى حنينهما إلى الأمومة من جديد -منهم فنانات جربن الإنجاب سابقا- أو تحقيق هذا الحلم للمرة الأولى.

نجاة الرجوي

تخوض تجربة الزواج للمرة الثانية، وأعلنت حملها بعد مضي شهور قليلة من زواحها من نبيل شقيق الفنانة زينب عبيد، علما أن كلاهما سبق أن عاش تجربة الأبوة والأمومة من تجربتي زواج سابقتين.

دنيا بوطازوت

لم تنجب الفنانة دنيا بوطازوت، في تجربة زواجها الأول من رجل الأعمال وديع برادة، لكنها اقتبرت من تحقيق حلم الأمومة، بعد أشهر قليلة من زوجها بمغربي مستثمر في البرتغال.

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جنات

جنات أصبحت أما لطفلة أطلقت عليها نفس اسمها، وقد أنجبتها قبل مضي عام على زواجها من المحامي المصري محمد نعمان، علما أنها لم تذق طعم الأمومة في تجربة زواجها الأول.

وسيلة الصباحي

فاجئت وسيلة الصباحي الجمهور بالظهور ببطن بارز يؤكد أنها قريبة من وضع طفلها الأول، رغم أن الجمهور لم يعلم بزواجها إلا أيام قبل اكتشاف حملها، ما يوضح أنها دخلت القفص الذهبي قبل شهور وسارعت لتحقيق حلم الأمومة.

يذكر أن فنانات مغربيات أخريات يقتربن من الانجاب، لكن زواجهن ليس حديثا، مثل الديفا لطيفة رأفت، و الفنانة سلمى رشيد.