وزارة الشباب والرياضة تنفي مسؤوليتها إقصاء منتخب البادمنتون_ صورة

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نفت وزارة الشباب والرياضة، في بلاغ توضيحي اليوم الجمعة، مسؤوليتها وراء إقصاء المنتخب الوطني للبادمنتون، من دورة الألعاب الإفريقية في دورتها 12 والمقامة بالمغرب خلال الفترة مابين 19 إلى 31 غشت الجاري.
وجاء في البلاغ: “نشرت إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ما سمته ببيان استنكاري ورد فيه أن وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن إقصاء منتخب البادمنتون، المشارك في دورة الألعاب الإفريقية”.
وردت الوزارة في بلاغها، حول ما أسمته بالإدعاء الذي لا يرتكز على أساس سليم، وذلك اعتبارا لمجموعة من العناصر تضمنها البيان التوضيحي، حيث أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه ليس مخولا لها اختيار طاقم المنتخبات الوطنية المشاركة في التظاهرة، ولا الإشراف على تداريبها.
واعتبر البلاغ أن مسؤولة الاختيار والإشراف على المنتخبات الوطنية منوطة بالإدارة التقنية للجامعات الرياضية المعنية بكل نشاط.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن محرر البيان الاستنكاري انتحل صفة غير مخولة لها قانونيا، عندما تحدث باسم الجامعة الملكية للبادمنتون، كما أنه يجهل أبجديات المشاركة الرياضية، وبالتالي فإن المعطيات التي ذكرها البيان “مغلوطة وكاذبة” يقول بلاغ الوزارة.
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