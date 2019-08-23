مدير “ألزا سيتي” للحافلات: الشركة ستخلق 1750 فرصة عمل مباشرة بتجمع الرباط وسلا وتمارة

كشف المدير العام لشركة “ألزا المغرب”، ألبيرتو بيريز، أن مجموعة “ألزا سيتي” للحافلات التي أسند إليها تدبير خدمة النقل الحضري على مستوى تجمع الرباط سلا تمارة، ستخلق 1750 فرصة عمل مباشرة.

وأوضح بيريز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجموعة التي شرعت في تقديم خدماتها أول أمس الأربعاء، “ستخلق 1750 فرصة عمل مباشرة بالامكانيات التي وضعتها الشركة على مستوى الرباط-سلا-تمارة وجماعاتها الـ12 المعنية بعقد التدبير المفوض”.

وأشار المتحدث إلى أن انطلاق العمل بالحافلات الجديدة خلال هذا الأسبوع لقي ردود أفعال إيجابية من قبل المرتفقين.

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وأضح أنه سيتم تشغيل خدمة الحافلات الجديدة بشكل تدريجي، مبرزا أن مسؤولي الشركة سينصتون إلى احتياجات وملاحظات مستعملي الحافلات الجديدة في أفق الاستجابة لانتظاراتهم، مشيرا إلى أن حظيرة الحافلات الجديدة تضم، في مرحلة أولى، 150 حافلة تعتبر صديقة للبيئة ومجهزة وفقا لمعايير تقنية دولية للسلامة والراحة.

وتتوفر الحافلات الجديدة من الجيل الجديد، على الخصوص، على كاميرات للمراقبة، وخدمة الأنترنت اللاسلكي “ويفي” والتذاكر الإلكترونية، كما أنها مجهزة لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، فيما تم تحديد سعر التذكرة في خمسة دراهم خلال السنوات الأولى من الاستغلال.

وتضم شبكة النقل بالتجمع الحضري للعاصمة، الممتدة على 1084 كيلومتر، 58 خطا، بعدد إجمالي للركاب يقدر بأزيد من 60 مليون مرتفق سنويا.