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باريس سان جيرمان يضع خطة تحسبا لبقاء نيمار

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يضع خطة تحسبا لبقاء نجمه البرازيلي، دا سيلفا، في الموسم الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان تخطط لتجنب أي صدام بين نيمار والجماهير، قبل تحديد مصير اللاعب البرازيلي.

ويعود ذلك إلى اللافتات المسيئة التي رفعها بعض المؤيدين ضد نيمار في مباراة سان جيرمان الافتتاحية بالدوري الفرنسي أمام نيم في حديقة الأمراء.

وكان توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، ينوي ضم نيمار إلى قائمة مباراة تولوز، الأحد المقبل، ولكن الإدارة لن تسمح للاعب بالتواجد الآن في "حديقة الأمراء".

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وفي حالة عدم توصل النادي الباريسي إلى اتفاق مع أو بشأن رحيل نيمار حتى يوم 30 آب/أغسطس الجاري، فإن اللاعب سيخوض مباراته الأولى هذا الموسم رفقة سان جيرمان ضد ميتز على ملعب الأخير.

ولن يخوض نيمار أي مباراة في "حديقة الأمراء" قبل 13 أيلول/سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وستعمل إدارة سان جيرمان خلال هذه الفترة على تهدئة الجماهير، وتغيير حالتهم المزاجية تجاه نيمار، حتى يعودوا لتقبل وجود اللاعب ضمن صفوف الفريق.

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