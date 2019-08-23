مدرب ليفربول: ما حدث الموسم الماضي لن يتكرر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لن تنحصر بين فريقين فقط.

وذكر كلوب قبل مباراة فريقه مع آرسنال، غدا السبت "أهم شيء بالنسبة لي هو أنها ليست معركة بين فريقين. وحتى لو كان الأمر كذلك، فنحن لا نعرف ما إذا كنا سنكون الفريق الثاني. لدينا الكثير لإثباته بعد".

واحتل الريدز، المركز الثاني بالموسم الماضي خلف مانشستر سيتي ومتقدمًا بفارق كبير على تشيلسي، صاحب المركز الثالث، في واحدة من أكثر المنافسات تقاربًا بين الفريقين في الآونة الأخيرة.

وأضاف الألماني "الموسم الماضي كان أول موسم نقدم فيه مثل هذا الأداء، فكيف سنعتبر أنه من المُسلَّم به أن يحدث ذلك مرة أخرى؟ لا يزال هناك الكثير أمامنا لتحسينه".

وحفز كلوب لاعبيه للحفاظ على "حالة النهم" من أجل المنافسة على اللقب، وذلك على هامش مباراة الغد القوية التي سيقابل فيها آرسنال على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الثالثة من البريمييرليغ.

وأوضح "يجب أن نلهم ونحمس بعضنا البعض وأن نكون فريقا يتسم بالنهم الشديد. يجب أن نحافظ على حالة النهم لدينا.. ونحن كذلك. ليس لدي شك في ذلك.

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وبيّن "أفضل روح فريق يمكن تراها في العالم ليست فقط التي يكون فيه أفراده معا. نسعى للوصول إلى المعادلة المثالية...وهذا ما نحن فيه الآن وما نعمل من أجله كل يوم".

وقبل مباراة الغد داعب أوناي إيمري مدرب آرسنال الصحفيين قائلا إنه كان يود ألا يلاقي ليفربول هذا الموسم.

ورغم أن هذا رسم الابتسامة على وجه كلوب، فإن المدرب الألماني يريد أن يأتي هذا المديح عقب المباراة.

وأضاف كلوب "نريد أن نصبح الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته. تريد أن تفكر الفرق المنافسة خلال المباريات معنا بأننا في غاية السرعة والنهم والغضب".

وأتم "ما يقولونه قبل المباراة ليس مهما. تريد أن يقول الناس في النهاية لم يكن الأمر مجرد نزهة اليوم".

وينفرد ليفربول وآرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين، فيما يلتقيان غدا السبت في الجولة الثالثة من البريمييرليغ على ملعب آنفيلد الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.