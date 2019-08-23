ارتفاع حصيلة تفجير المسيب الى 39 مصابا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة تفجير دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بمحافظة بابل ارتفعت الى 39 مصابا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".



وكان مصدر امني افاد بان الحصيلة الاولية لتفجير المسيب بلغت 20 مصابا.وشهد قضاء المسيب بمحافظة بابل في وقت سابق من اليوم الجمعة انفجر دراجة نارية، ما ادى الى سقوط عدد من المصابين.