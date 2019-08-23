بابل توجه مستشفيات المحافظة بإستنفار كافة الإمكانيات لمعالجة جرحى تفجير المسيب

وجّه مدير عام دائرة صحة بابل حيدر عبد الاله الاسدي، الجمعة، مستشفيات المحافظة بإستنفار كافة الإمكانيات لمعالجة جرحى تفجير المسيب.
وذكرت دائرة صحة بابل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مدير الدائرة وجّه، اليوم، مستشفيات المحافظة بإستنفار كافة الإمكانيات لمعالجة جرحى تفجير المسيب".
وكان مصدر أمني، الجمعة، بإصابة 39 شخصاً بتفجير دراجة مفخخة في منطقة المسيب شمالي محافظة بابل.
وكان مصدر أمني، الجمعة، بإصابة 39 شخصاً بتفجير دراجة مفخخة في منطقة المسيب شمالي محافظة بابل.
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