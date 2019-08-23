ابرز ما تحدث به حكيم شاكر في المؤتمر الصحفي لمباراة الرفاع البحريني

رياضة 2019-08-23 | 19:44 946 مشاهدة عقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي لمباراة الزوراء والرفاع البحريني التي تقام يوم غد في قاعة السلام بفندق الريجنسي للمباراة الثالثة والتي يضيفها ملعب برشيد يوم غد السبت عند الساعة السابعة مساء. وعقد المؤتمر المشترك للمدربين، العراقي حكيم شاكر والبحريني علي عاشور، حيث رحب حكيم شاكر اولا بالجميع وبالمدرب الرفاع البحريني، وتحدث عن انطباعه عن المباراة، وقال "يوم غد ستكون مباراتنا الثالثة فاللاعبين قدموا جهدا كبيرا، لذلك يجب عليّ ان احافظ عليهم جميعهم خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه نطمح ان نقدم مستوى يليق باسم نادي الزوراء من خلال مباراة الغد التي لن تكون سهلة امام الرفاع البحريني".



واضاف "الكل يعرف ظروف الدوري العراقي انتهت بتاريخ 26/ 7 / 2019 والتحاق لاعبي الزوراء بالمنتخب والجهد الكبير عليهم وكذلك يكون اول تجمع لكافة اللاعبين هو بالمغرب ولهذا اعتبرها استعداد واعداد للفريق للموسم القادم".



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