النفط يعاقب ثلاثة لاعبين لتمردهم على تدريبات الفريق

2019-08-23 | 19:34
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اعلن نادي النفط، معاقبة ثلاثة لاعبين في صفوف فريق كرة القدم بسبب تمردهم عن تدريبات الفريق.
وبين ان "العقوبات تأتي بسبب عدم التحاقهم بتدريبات الفريق من دون اسباب مقنعة"، مشيراً الى ان "العقوبات ستكون اشد في حال استمروا في تمر دهم وعدم انخراطهم في تدريبات الفريق".
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