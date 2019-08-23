النفط يعاقب ثلاثة لاعبين لتمردهم على تدريبات الفريق

رياضة 2019-08-23 | 19:34 566 مشاهدة اعلن نادي النفط، معاقبة ثلاثة لاعبين في صفوف فريق كرة القدم بسبب تمردهم عن تدريبات الفريق. وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي ان "ادارة نادي النفط الرياضي، قررت اصدار عقوبات مالية وأدارية بحق اللاعبين مازن فياض وعلي ياسين وعماد عبد الزهرة". وبين ان "العقوبات تأتي بسبب عدم التحاقهم بتدريبات الفريق من دون اسباب مقنعة"، مشيراً الى ان "العقوبات ستكون اشد في حال استمروا في تمر دهم وعدم انخراطهم في تدريبات الفريق".



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