الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة لتعقب فلول 'داعش' في نينوى

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن إطلاق عملية أمنية واسعة لتعقب فلول "داعش" في محافظة نينوى. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "العملية اشترك فيها اللواء ١٥ واللواء ٢٥ بالحشد والفوج الرابع وقوة من الاستخبارات والحركات التابعة لقيادة عمليات نينوى لتطهير مناطق واسعة من جزيرة الحضر".



وأضاف أن "قوات الحشد دمرت ثلاثة انفاق كان يستخدمها الإرهابيون للاختباء ضمن العملية الأمنية".



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