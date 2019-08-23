إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير شمالي بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تفجيراً استهدف، اليوم، منطقة المسيب شمالي محافظة بابل".

وأضاف أن "التفجير أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مشفى قريب".