أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص بتفجير شمالي محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تفجيراً استهدف، اليوم، منطقة المسيب شمالي محافظة بابل".
وأضاف أن "التفجير أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مشفى قريب".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير شمالي بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.