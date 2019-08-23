مصدر: حصيلة اليوم لمداهمة فنادق القمار والروليت في بغداد بلغت 210 معتقلين

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن حصيلة مداهمة الفنادق التي تحتوي على صالات للعب القمار والروليت في بغداد اليوم بلغت 210 معتقلين، مبينا ان من ضمن المعتقلين 27 إمرأة من جنسيات اجنبية.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المفرزة الخاصة بالمفتش العام بأمر قضائي اغلقت قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد".
وتابع المصدر، ان "مفرزة اخرى تابعة للمفتش العام في وزارة الداخلية داهمت عصر اليوم فندقا بمنطقة الكرادة وسط بغداد واعتقلت نحو 70 شخصا بينهم سبعة نساء اجنبيات".
واوضح المصدر، أن "المفرزتين نظمتا محضر ضبط أصولي بآلات وأدوات القمار المستخدمة في لعبة القمار والروليت في قاعات الفندق التي تم مداهمتها".
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