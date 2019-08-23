مصدر: حصيلة اليوم لمداهمة فنادق القمار والروليت في بغداد بلغت 210 معتقلين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفرزة الضبط التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية القت وبالجرم المشهود القبض على ١٤٠ شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها في العاصمة بغداد بضمنهم ٢٠ سيدة من جنسيات اجنبية وضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المفرزة الخاصة بالمفتش العام بأمر قضائي اغلقت قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد".

وتابع المصدر، ان "مفرزة اخرى تابعة للمفتش العام في وزارة الداخلية داهمت عصر اليوم فندقا بمنطقة الكرادة وسط بغداد واعتقلت نحو 70 شخصا بينهم سبعة نساء اجنبيات".

واوضح المصدر، أن "المفرزتين نظمتا محضر ضبط أصولي بآلات وأدوات القمار المستخدمة في لعبة القمار والروليت في قاعات الفندق التي تم مداهمتها".