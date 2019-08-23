رئيس وزراء الهند يصل الإمارات في زيارة تستمر ثلاثة أيام

وصل ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، الجمعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام هي الثالثة له منذ توليه منصبه في 2014.

ويبحث رئيس الوزراء الهندي، خلال الزيارة، مع قادة الإمارات تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتشهد زيارة مودي مباحثات حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات واسعة ذات أهمية مشتركة وأهمية إقليمية وعالمية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والدفاع ومكافحة الإرهاب والبحوث الفضائية.





Advertisements

وتحظى الإمارات والهند بعلاقات تاريخية راسخة زادت قوتها منذ الزيارة التي قام بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الهند عام 1975، حيث أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة، ووضع الأسس القوية لها.

وتعود أول زيارة لمسؤول هندي رفيع إلى الإمارات إلى عام 1976، حينما أجرى رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي أحمد زيارة رسمية هي الأولى لرئيس هندي للإمارات، لتتوالى بعدها زيارات متبادلة تثبت مدى التزام الطرفين بتقوية أواصر التعاون وفتح المجال أمام المزيد من التقدم في جميع المجالات.



وتتويجاً لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين؛ قام ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند الحالي، بزيارة رسمية للإمارات في عام 2015 أسهمت في تمتين العلاقة بين البلدين وأسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات.

كما زار مودي الإمارات للمرة الثانية عام 2018، وقد شهدت الزيارة توقيع 4 مذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين، البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.