العراق يحث واشنطن على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعى وزير الخارجيّة العراقية محمد علي الحكيم القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بغداد براين مكفيترز؛ لإبلاغه بضرورة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في الجوانب الأمنية والاقتصادية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

كما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وخلال اللقاء، أكد الحكيم أن بلاده ملتزمة بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه، وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن بغداد ليست ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية.

وأوضح الحكيم، أن الحكومة العراقية تضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياتها لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي، وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه.