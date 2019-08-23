رئيس جامبيا يعين وزيرا للدفاع لأول مرة منذ 23 عاما

عين الرئيس الجامبي آدما بارو، شيخ عمر فاي وزيرا للدفاع وذلك لأول مرة منذ 22 عاما، حيث كانت الوزارة تابعة بشكل مباشر للرئيس السابق يحيى جامي، طيلة فترة حكمه.

وشغل وزير الدفاع الجامبي الجديد، الذي يأتي تعيينه ضمن تعديل وزاري أجراه بارو، عداء سابقا شارك في الألعاب الأولمبية عام 1984، كما عمل في الجيش حتى 1994 قبل أن يغادر البلاد.

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وفي عام 2005 عاد فاي إلى البلاد حيث تولى إدارة الاتصال بديوان يحيى جامي، وعينه لاحقا وزيرا للشباب والرياضة وسفيرا في دول عدة، حيث شغل منصب قنصل عام لجامبيا لدى المملكة العربية السعودية، وسفيرا لدى واشنطن.

واعترف وزير الدفاع الجديد بنتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016، التي فاز بها الرئيس الحالي آدما بارو وهو ما قاد إلى تدهور علاقته بالرئيس السابق يحيي جامي.

وأثار تعيين عمر فاي بمنصب وزاري في حكومة آدما بارو، انتقادات من طرف بعض الناشطين الحقوقيين، ووصف بعضهم التعيين بأنه "خطوة إلى الوراء".