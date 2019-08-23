الغزواني ينجح في الإفراج عن موريتانيين محتجزين ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت جهود الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في إطلاق سراح 3 من مواطنيه، كانوا محتجزين لدى بوركينا فاسو، وفق ما أعلنه وزارة الخارجية الموريتانية.

ولم تكشف الوزارة، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أسباب احتجازهم، مكتفية بذكر أسماء الأشخاص الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم.

وعبرت الخارجية الموريتانية عن ارتياحها لهذه الخطوة، مؤكدة أنها تأتي "في سياق العناية الخاصة التي يوليها الغزواني للموريتانيين المقيمين بالخارج".

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وثمّن البيان ما وصفه بـ"روح الإخاء ممثلة في تجاوب الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري لإطلاق سراح الموقوفين الثلاثة".

بيان الخارجية جاء بعد ساعات بعد مصادقة مجلس الوزراء على بيان قدمه وزير خارجية البلاد إسماعيل ولد الشيخ أحمد تضمن خطة عمل لإشراك الموريتانيين في الخارج في "التنمية الشاملة" وفق نص البيان.

وترتبط بوركينا فاسو وموريتانيا بعلاقة دبلوماسية متميزة في إطار مجموعة بلدان الساحل الخمسة التي تم إنشاؤها عام 2014 لتنسيق الجهود الإقليمية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، والتي تضم كذلك إلى جانب الدولتين كلا من مالي وتشاد والنيجر.