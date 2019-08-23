قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة (23 أغسطس آب) إن بريطانيا ستعيد المهاجرين الذين يحاولون بصورة غير قانونية عبور القنال قادمين من فرنسا.
وقال جونسون لوسائل الإعلام، عندما سُئل ما هي رسالته للمهاجرين غير الشرعيين بعد أن اعترضت السلطات قاربا للمهاجرين قبالة الساحل الجنوبي لانجلترا "سنعيدكم".
وأضاف "لا ينبغي اعتبار المملكة المتحدة مكانا يمكنكم أن تأتوا إليه تلقائيا وتخرقوا القانون من خلال السعي للوصول بشكل غير مشروع".
كما حذر من يسعون لدخول البلاد بالقوارب، قائلا إنه على الرغم من الطقس اللطيف الذي تعيشه المملكة المتحدة حالياً،فإن الرحلة لا تزال خطيرة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوريس جونسون للمهاجرين: سنعيدكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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