انت الان تتابع نتنياهو عن هجمات إسرائيلية محتملة في العراق: نعمل على إحباط مخططات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تأكيد أو نفي التقارير المتداولة حول مسؤولية إسرائيل عن سلسلة من الهجمات على مواقع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق في الأسابيع الأخيرة.

وعندما سُئل نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، خلال مقابلة مع القناة التاسعة بالتليفزيون الإسرائيلي، عما إذا كانت القوات الإسرائيلية "تتصرف في المنطقة بأكملها، بما في ذلك العراق.. ضد التهديد الإيراني"، أجاب "إننا نتصرف في العديد من الساحات ضد بلد يسعى إلى تدميرنا. بالطبع، لقد منحت قوات الأمن حرية التصريح والتعليمات للقيام بما هو ضروري لإحباط هذه الخطط الإيرانية".

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واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيران بـ"محاولة إنشاء قواعد ضدنا في كل مكان، في إيران نفسها، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن"، وأضاف نتنياهو "أنا لا أمنح إيران الحصانة في أي مكان".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، إن إسرائيل كانت وراء ثلاث هجمات على الأقل على أهداف إيرانية في العراق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لميلشيات الحشد الشعبي في العراق واتهمت قيادات من الحشد الشعبي الولايات المتحدة بالضلوع في تلك الهجمات.