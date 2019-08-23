الان تتابع الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الأميركي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:47 م, 23 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الخارجية العراقية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي، وتبليغه بضرورة الالتزام باتفاقية الشراكة.

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