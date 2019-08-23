روسيا تعتزم الرد على نشر أمريكا صاروخا جديدا قرب الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أنه سيتم نشر صاروخ كروز أمريكي، تم اختباره حديثا، بسهولة في قواعد تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) شرق أوروبا، قائلا إن روسيا تعتزم الرد على ذلك.

وقال بوتين أمام اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي إن منصة إطلاق الصواريخ «إم كيه41-»، التي تم استخدامها لاختبار الصاروخ هي نفس نوع منصة الإطلاق التي تم نشرها في منشآت الناتو في رومانيا وبولندا، طبقا لنسخة طبق الأصل من بيان للكرملين.

وكان الاختبار الصاروخي، الذي ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إجراؤه الأحد الماضي في كاليفورنيا، سينتهك المعاهدة الثنائية للحد من الأسلحة النووية مع روسيا، إذا كان قد أجري قبل ثلاثة أسابيع فقط من انقضاء الاتفاق.

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وكانت المعاهدة التي ظلت سارية لعقود تحظر الصواريخ التي جرى إطلاقها من الأرض، القادرة على حمل رأس حربي نووي، لمسافة بين 500 و5500 كلم. وأعلنت الولايات المتحدة أن الصاروخ الذي تم اختباره قطع مسافة أكثر من 500 كلم.

وأشار بوتين إلى أن الاختبار إثبات لبيانات روسية منذ سنوات بأن أمريكا تنتهك معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، بنظام دفاعي صاروخي شرق أوروبا.

وقال بوتين «أعربنا مرارا أن نشر الأمريكيين منصات إطلاق الصواريخ تلك على الأرض، في قاعدة دفاعية جوية في رومانيا وسابقا في بولندا، هو انتهاك مباشر وخطير وأساسي لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى».

وأضاف بوتين أن روسيا تدرس «رد فعل مماثل» كانت الولايات المتحدة أعلنت في الثاني من الشهر الحالي وقف العمل بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى الموقعة مع روسيا، التي أوقفت من جانبها العمل بالمعاهدة.