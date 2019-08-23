مركز الملك سلمان ينقذ حياة رضيعة يمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من إنقاذ حياة الطفلة اليمنية «جنى»، البالغة 10 أيام، وإعادة البسمة لذويها بعد إجرائه عملية قسطرة تداخلية عاجلة في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت.

وكانت الطفلة «جنى» ولدت بانسداد في الصمام الرئوي وضيق في الصمام الثلاثي أديا لمنع وصول الدم لرئتيها ونقص حاد في أكسجين الجسم تطلب التدخل العلاجي العاجل.

وقال رئيس الفريق الطبي التطوعي البروفيسور جميل عطا «إن الحملة الطبية تأتي في إطار حملات قلب الأطفال التطوعية لعلاج الحالات الصعبة والخطرة، مشيرا إلى أن الحملة الطبية التطوعية تـعد الحملة الثالثة لمركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال اليمنيين في أقل من ستة أشهر».

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يذكر أن الحملة الطبية التطوعية العاجلة تضمنت علاج نحو 20 طفلا من مرضى القلب من الأسر اليمنية محدودة الدخل، بهدف إدخال البهجة على ذويهم ورفع المعاناة الإنسانية عنهم.

وقال والد الطفلة اليمنية المهندس عدنان باشعيب «إن مشاعره كأب كانت صعبة، فقد دعا الله تعالى أن يرزقه بابنة، وبعد 10 سنوات رزق بجنى، وكانت ولادتها طبيعية وفرحته لا توصف. وأضاف أنه لاحظ في اليوم الثاني من ولادة جنى أن لون جسمها يميل للأزرق، ومع كشف الطبيب عليها، تبين أنها تعاني من نقص في الأكسجين بالجسم، نتيجة ثقبين مع انسداد القناة الشريانية، وحاولنا إنقاذها بالإبر مانعة الانسداد ولم نتمكن من الحصول عليها، في كافة محافظات اليمن».

وأضاف أنه ضاقت به السبل ومع كل يوم ينقضي تزداد مخاوفه ومعاناته، حتى تواصل شقيقه مع مطلقي نداء الاستغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة وقدمنا التقارير عن حالتها الصعبة، وأبلغنا أن المركز قرر إرسال فريق طبي إلى اليمن لإجراء التدخل العلاجي اللازم لجنى.

ويواصل باشعيب أنه نقل ابنته من تريم إلى المكلا مسافة 320 كلم بواقع 6 ساعات برا، وتفكيره منصب على موعد وصول الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج جنى، ثم وصل إلى مركز نبض الحياة لعلاج أمراض القلب بالمكلا، وتم إدخال جنى لقسم العناية المركزة انتظارا لوصول الفريق الطبي الذي وصل في الوقت المحدد، وتم إجراء العملية.