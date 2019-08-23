العربية: توقيف نبيل القروي أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

أفادت قناة "العربية" بانه "تم توقيف ​نبيل القروي​ أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي"، مشيرةً إلى أنه "تم القاء القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس".

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