خارجية العراق استدعت القائم بالاعمال الاميركية بالعراق بشأن قصف مواقع عسكرية

استدعى وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​ القائم بالأعمال في سفارة ​الولايات المتحدة الاميركية​ لدى ​بغداد​ براين مكفيترز بشأن قصف مواقع عسكرية للحشد الشعبي الذي يُنسب الى ​اسرائيل​"، مشيرةً إلى أن "العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ امن العراق والمنطقة، وان العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية".

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