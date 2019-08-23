رئيس وزراء مالطا: اتفاق أوروبي على استقبال 365 مهاجرا أنقذتهم سفينة Ocean Viking

أعلن ​رئيس وزراء مالطا​ ​جوزيف موسكات​ عن "توصل ست دول أوروبية إلى اتفاق على استقبال 365 مهاجرا، أنقذتهم سفينة Ocean Viking الإغاثية غير الحكومية في المتوسط".

وأكد موسكات أن "كل ​المهاجرين​ المتواجدين على متن ​السفينة​ التابعة لمنظمتي SOS Mediterranée و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين، سينقلون على متن مراكب عسكرية مالطية إلى خارج ​المياه​ الإقليمية للبلاد وسيتم إنزالهم إلى السواحل، لإعادة توزيعهم لاحقا بين ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيرلندا​ و​لوكسمبورغ​ و​البرتغال​ و​رومانيا​".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، ​كريستوف كاستانير​، أن "​حكومة​ ​باريس​ وافقت على استقبال 150 مهاجرا من المتواجدين على متن السفينة، مبديا تمسك بلاده بالتضامن".

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