مسؤول إيراني: منظومة "باور 373" أفضل من منظومتي "ثاد" و"باتريوت" الأميركيتين

كشف رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية ب​وزارة الدفاع​ الإيرانية، العميد شهرام شاهرخ، عن "مزايا ​منظومة​ الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373" وسبب تسميتها"، مشيراً إلى أن "المنظومة تم تصميمها وتصنيعها وفقا لاحتياجات البلاد للدفاع، وهي ذات مدى عال المستوى وبالنظر إلى أن هذه المنظومة تم تصنيعها تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة وتزامنا مع مولد الرسول الأكرم قد تم تسميتها بالرقم 373، وهو حساب الحروف الأبجدية لاسم الرسول الأكرم كلمة باور تبركا بكلام قائد الثورة بشأن الثقة بالنفس".

وأشار شهرام إلى أن "منظومة "باور 373" تستخدم لمواجهة ​الصواريخ​ الباليستية"، مضيفا: "منظومة "باور 373" أفضل بكثير من منظومة "باتريوت" الأميركية"، منوهاَ بأن "منظومة "ثاد" الصاروخية الأميركية تعتبر منظومة مراقبة"، لافتا إلى أن "منظومة "باور 373" الدفاعية الصاروخية أعلى مستوى في فئتها".