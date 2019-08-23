كشف رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد شهرام شاهرخ، عن "مزايا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373" وسبب تسميتها"، مشيراً إلى أن "المنظومة تم تصميمها وتصنيعها وفقا لاحتياجات البلاد للدفاع، وهي ذات مدى عال المستوى وبالنظر إلى أن هذه المنظومة تم تصنيعها تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة وتزامنا مع مولد الرسول الأكرم قد تم تسميتها بالرقم 373، وهو حساب الحروف الأبجدية لاسم الرسول الأكرم كلمة باور تبركا بكلام قائد الثورة بشأن الثقة بالنفس".
وأشار شهرام إلى أن "منظومة "باور 373" تستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية"، مضيفا: "منظومة "باور 373" أفضل بكثير من منظومة "باتريوت" الأميركية"، منوهاَ بأن "منظومة "ثاد" الصاروخية الأميركية تعتبر منظومة مراقبة"، لافتا إلى أن "منظومة "باور 373" الدفاعية الصاروخية أعلى مستوى في فئتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: منظومة "باور 373" أفضل من منظومتي "ثاد" و"باتريوت" الأميركيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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