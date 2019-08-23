عبداللهيان: مخططات الارهاب وتقسيم سوريا باءت بالفشل

اكد المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى الاسلامي الايراني​ ​حسين امير عبداللهيان​ ان "مخططات ​الارهاب​ وتقسيم ​سوريا​ باءت بالفشل"، مشيراً إلى "إننا نبارك للشعب و​الجيش​ و​القيادة​ السورية لمناسبة تطهير منطقة ​خان شيخون​ في سوريا من دنس الارهابيين بالكامل".

ولفت إلى أن "ادلب ستعود ايضا الى احضان سوريا ​المقاومة​ قريبا"، مشيراً إلى أن "مخططات الارهاب وتقسيم سوريا قد منيت بالفشل وبقي الرئيس ​بشار الاسد​ ب​صوت الشعب​، والان يعود النازحون الى بلدهم والمفاوضات بين السوريين مستمرة".