عبداللهيان: مخططات الارهاب وتقسيم سوريا باءت بالفشل

اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان ان "مخططات الارهاب وتقسيم سوريا باءت بالفشل"، مشيراً إلى "إننا نبارك للشعب والجيش والقيادة السورية لمناسبة تطهير منطقة خان شيخون في سوريا من دنس الارهابيين بالكامل".
ولفت إلى أن "ادلب ستعود ايضا الى احضان سوريا المقاومة قريبا"، مشيراً إلى أن "مخططات الارهاب وتقسيم سوريا قد منيت بالفشل وبقي الرئيس بشار الاسد بصوت الشعب، والان يعود النازحون الى بلدهم والمفاوضات بين السوريين مستمرة".
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