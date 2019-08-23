الأمم المتحدة: مقتل 54 شخصا وتضرر نحو 200 ألف جراء الفيضانات بالسودان

أعلنت الأمم المتحدة عن "مقتل شخصا وتضرر نحو 194 ألفا جراء الفيضانات في السودان، منذ بداية شهر تموز الماضي"، مشيرةً إلى أن "الوفيات ترجع أساسا إلى انهيار الأسطح والصعق بالكهرباء".
ولفتت إلى أنه "تم تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 37 ألف منزل، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر المقبل، كما من المتوقع هطول مزيد من الأمطار، ويشعر العاملون في المجال الإنساني بالقلق من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات".
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