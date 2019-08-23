الأمم المتحدة: مقتل 54 شخصا وتضرر نحو 200 ألف جراء الفيضانات بالسودان

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن "مقتل شخصا وتضرر نحو 194 ألفا جراء ​الفيضانات​ في ​السودان​، منذ بداية شهر تموز الماضي"، مشيرةً إلى أن "الوفيات ترجع أساسا إلى انهيار الأسطح والصعق ب​الكهرباء​".

ولفتت إلى أنه "تم تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 37 ألف منزل، ومن المتوقع أن يستمر موسم ​الأمطار​ حتى أكتوبر المقبل، كما من المتوقع هطول مزيد من الأمطار، ويشعر العاملون في المجال الإنساني بالقلق من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات".