الحريري تفقدت الـ" Call Center" في صيدا: خطوة في مسار تطوير وتقوية مؤسسات الدولة

زارت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ مركز خدمة المشتركين " Call Center" في شركة مراد لتقديم خدمات الكهرباء في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في صيدا الذي جرى تدشينه واطلاق الخط الساخن المخصص له على الرقم" 1597 " برعاية وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​.

واستهلت الحريري الزيارة بلقاء مع رئيس مصلحة كهرباء الجنوب المهندس ​سامر عبد الله​ في مكتبه بحضور رئيس مجلس ادارة ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ الدكتور وسيم ضاهر وعضو مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ​وليد مزهر​ ومدير التوزيع غسان درويش ورئيسة دائرة صيدا هاجر فواز ورئيس مجلس ادارة شركة مراد مصطفى مراد ومديرها العام ​علي مراد​.

وقامت الحريري برفقتهم بجولة على اقسام مركز خدمة المشتركين" Call Center" حيث اطلعت من القيمين على المركز على الخدمات التي يقدمها والتقت عددا من افراد فريق العمل المناوب على تلقي اتصالات المشتركين واستمعت معهم الى بعضها لجهة الإبلاغ عن اعطال او الاستفسار عن معاملة وكل ما يتعلق بقطاع ​التغذية بالكهرباء​ عبر الاتصال على الرقم " 1597 " بحيث تتم احالة اي بلاغ عن عطل يطرأ او عن عين مشكلة الى القسم المختص به.

وهنأت الحريري السيدين مصطفى وعلي مراد ومؤسسة كهرباء لبنان على اطلاق هذا المركز معتبرة انه"مركز نموذج جدير بأن يعمم وخطوة متقدمة في مسار تطوير وتقوية مؤسسات ​الدولة​ متمنية لهم التوفيق".