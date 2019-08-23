السيد: في المجلس الدستوري الجديد السياسي رأس والقاضي عضو والقضاء مفعول به

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​مجلس الوزراء​ عيّن 5 أعضاء للمجلس الدستوري، ​مجلس النواب​ كان إنتخب خمسة، فأصبحوا عشرة، لكل فريق سياسي عُضُو أو عُضوان، ما عدا القوّات لا عضو لها بعدما إنقلبوا عليها! ما يعني بالنتيجة، أن في هذا ​المجلس الدستوري​ الجديد، السياسي رأس، والقاضي عضو، و​القضاء​ مفعول به، "وقمْح رح تاكلي يا حَنّة".

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