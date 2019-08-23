أكدت مصادر ​مصرف لبنان​ لـ"النشرة" أن "سعر صرف الليرة لا يزال ثابتا بالسعر لذي حدده ​المصرف المركزي​"، مشيرة الى أنه "ستتم ملاحقة كل شخص يصدر ​شائعات​ عن وضع الليرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرف لبنان لـ"النشرة":سعر صرف الليرة لا يزال ثابتا بالسعر المحدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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